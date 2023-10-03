Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ‘Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Şehircilik Formunun Kriz Sonrası Şehir Alanında Kalkınma Oturumu’ konulu toplantıya videokonferans ile katıldı. Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında yürütülen ve planlanan faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgiler aktaran Başkan Güngör, Azerbaycan Devleti tarafından şehirde inşasına başlanan Azerbaycan Mahallesi’nin Kahramanmaraş için önemine de değindi. Başkan Güngör, “Depremin ilk anından itibaren tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda olan ve şehrimizde yapımına başlanan bin konutluk Azerbaycan Mahallesi için kardeş ve can Azerbaycan’a canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yeni Kahramanmaraş’ı el birliğiyle inşa ediyoruz” diye konuştu.