Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Nurhak ilçesinde yapımı sürdürülen Atık Su Arıtma Tesisinde inceleme yaparak ilgililerden bilgi aldı.

Atık su arıtma tesisinin önemli bir çevre yatırımı olduğuna değinen Güngör, 40 milyon lira maliyetli tesisin 450 gün içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını söyledi.

Büyükşehir belediyesinin Nurhak’ta da çok önemli yatırımlara imza attığını belirten Güngör AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ: “Bugün Nurhak ilçemizde arkadaşlarımızla, ilçe teşkilatımızla, çalışma arkadaşlarımızla alan ziyareti yapıyoruz. Hem ziyaretler gerçekleştiriyor, hem de büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu hizmetleri yerinde geziyoruz. Şimdi de Büyükşehir belediyemiz KASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı arıtma tesisindeyiz. Burası gerçekten çok önemli. Özellikle bugünün dünyasında çevre yatırımları, arıtma bunlar son derece önemli yatırımlar olduğunu biliyoruz. Pahalı yatırımlar. Kahramanmaraş’ımızda şu an büyükşehrimizin KASKİ'mizin yapmış olduğu içme suyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımları 3 milyar liranın üstünde, yatırımlar devam ediyor. Burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Bu konuda Kahramanmaraş’ımıza çok önemli destek verdiler ve pozitif ayrımcılık yaptılar. Bir kısmını AB mülteci fonundan bir kısmını uzun vadeli kredi, İller Bankamızın SUKAP projesi kapsamında, bu yatırımlar devam ediyor. Bunlar kendi ölçeğimizi, şehrimizin büyüklüğünü düşündüğümüzde üç milyarın üstündeki yatırım, çevre alanında altyapı alanında çok önemli bir yatırımdır. Nurhak ilçemizde de ölçeğine göre çok önemli bir çevre yatırımını, arıtma tesisini inşallah hayata geçiriyoruz. Nurhak ilçemizin atık su arıtma tesisinin yapım çalışmaları başladı, devam ediyor. Bunun 450 günlük bir yapım süreci var. Ve 40 milyon liralık da toplam bir proje bedeli var. Bu çok önemli, Ölçekle kıyasladığımızda çok önemli bir yatırım olduğunu görüyoruz. Nurhak ilçemizde ayrıca son üç buçuk yıl içerisinde yaptığımız yatırım miktarı da 65 milyon liraya ilave kırk milyonluk da bir yatırım öngörüyoruz. Buradaki atık su arıtıldıktan sonra tarımda kullanılacak düzeyde bir arıtma yapılıyor. Bu şu demek, bugünün teknolojisiyle en üst düzeyde, arıtma tesisi yapmış oluyoruz. Ben burada çalışma arkadaşlarıma ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. İnşallah buranın da açılışını en kısa zamanda görmüş olacağız. Hem Nurhak ilçemize, şehrimize, hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.