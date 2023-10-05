Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı’ temalı etkinlik düzenledi. Şehit Cengiz Engizek Kılavuzlu Mesire Alanı’nda düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da yer aldı. Toplam 300 ilk ve ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen piknik programı, renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen öğrenciler, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlerimizin Daima Yanındayız

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geleceğimizin teminatı yavrularımızla çeşitli etkinliklerde sık sık bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer ve Jandarma Komutanımızla; Emniyet Müdürlüğümüz ile ortak düzenlediğimiz piknik programında 300 ilk ve ortaokul öğrencimizle bir araya geldik, sevinçlerine ortak olduk. Yavrularımızın mutluluğunu görmek bizleri de son derece mutlu ediyor. Bizler daima onların yanındayız. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.