Devam eden yatırımlarımızın maliyeti 422 Milyon TL. Planladığımız projelerimiz ise 170 Milyon TL. İlçemize kazandırdığımız toplam yatırımımız 1 Milyar TL’nin üzerinde” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek yeni dönem yönetim kurulu toplantısına katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Uzun yıllar teşkilatımızda emek veren önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Harun Eskigün ve yönetimine teşekkür ediyor, başkanlığa yeni atanan Sayın Halit Karabudak başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

Yatırımlarımızı Artırarak Sürdürüyoruz

Toplantıda yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık’ta hayata geçirilen yatırımlardan da bahseden Başkan Güngör, “2019 yılından bugüne kadar ilçemize toplam 300 km asfalt, 150 bin metrekare parke ve 1 adet köprü kazandırdık. 100 dönümlük alanda hayata geçirdiğimiz Pazarcık Millet Bahçemizi de inşallah kısa sürede hizmete alacağız. Tarımsal destek ve sosyal yardımlarımızı da her geçen yıl artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Pazarcık’ın Altyapı Sorununu Çözüme Kavuşturuyoruz

İlçede hayata geçirilen ve planlanan altyapı yatırımlarına da değinen Güngör, “Pazarcık’ımızın her alanda olduğu gibi altyapı ve içmesuyu sorununu da çözüme kavuşturmak için ciddi adımlar atıyoruz. Pazarcık – Düzbağ İçmesuyu Projemiz için kaynak bulduk. 300 Milyon TL’lik yatırımımızın ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah 6 ay içerisinde bu suyu Pazarcık’ımıza kavuşturacağız. Yine ilçemize; 101 km içmesuyu hattı, 34 km kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 33 adet sondaj ve kaptaj ile 16 adet içmesuyu deposu kazandırdık. Kızkapanlı Grup ve Sakarkaya İsale hattı Projelerimiz devam ediyor. 2019 yılından günümüze kadar Pazarcık’ımıza 438 Milyon TL’lik yatırım kazandırdık. Devam eden yatırımlarımızın maliyeti 422 Milyon TL. Planladığımız projelerimiz ise 170 Milyon TL. İlçemize kazandırdığımız toplam yatırımımız 1 Milyar TL’nin üzerinde” cümlelerini kaydetti.

