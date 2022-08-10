Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, polis memuru Mehmet Özyürek’in cenaze törenine katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törende Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri, Emniyet Müdürlüğü mensupları ve Mehmet Özyürek’in yakınları da yer aldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen törenin ardından polis memuru Özyürek, defnedilmek üzere Onikişubat Önsen Mahallesi’ne götürüldü. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın katılımıyla Önsen Mahallesi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından polis memuru Mehmet Özyürek, aile bireyleriyle birlikte toprağa verildi.

Baş Sağlığı Diliyorum

Cenaze töreninde Özyürek ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Polis memuru Mehmet Özyürek kardeşimizi ve aile bireylerini hakka uğurladık. Mehmet kardeşimize ve ailesine Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim cennetiyle müşerref kılsın inşallah” dedi.