Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ve STK temsilcilerinin de yer aldığı programda Başkan Hayrettin Güngör, şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi.

Programda aziz şehitler dualarla yâd edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Garnizon Komutanlığımız tarafından düzenlenen programda aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Aziz şehitlerimizi dualarla yâd ettik. Bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete uğurladığımız gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Devlet millet olarak aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin daima yanındayız” dedi.