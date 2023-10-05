Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünlüer ile 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı programda Kaymakamlık ve İlçe Belediyesini ziyaret ederek ilçedeki son duruma ilişkin bilgiler alan heyet, Aşağımülk Mahallesi’nde yapımı devam eden köy evlerinde de incelemelerde bulundu. Büyüknacar, Fatih ve Yavuz Sultan Selim mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen heyet, Pazarcık programını Adliye ziyaretiyle noktaladı. Başkan Hayrettin Güngör, ayrıca AK Parti Pazarcık İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek göreve yeni atanan ilçe başkanı Halit Karabudak’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tüm Alanlarda Çalışmalar Hızla İlerliyor

Pazarcık programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin çeşitli noktalarında ziyaretlerimizi sürdürerek hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle Pazarcık ilçemizdeydik. Kaymakamlığımızı ve ilçe belediyemizi ziyaret ederek ilçemizde yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. Mahallelerimizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Aşağımülk Mahallesi’nde yapımı devam eden köy evlerinde incelemelerde bulunduk. Yapımında sona yaklaşılan köy evlerimiz inşallah Ocak ayı itibariyle hemşehrilerimize teslim edilmiş olacak. Pazarcık’ımızın inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetler hızlı bir şekilde ilerliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.