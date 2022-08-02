Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sedat Çelik ve DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’ne atanan Sançar Biçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Sayın Sedat Çelik ve DSİ 20. Bölge Müdürlüğü’ne atanan Sayın Sançar Biçer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı Sayın Çelik ve Biçer’e teşekkür ediyorum. Yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.