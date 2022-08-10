Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin de yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Çalışanlarla bir süre sohbet eden Hayrettin Güngör, yatırımın kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

Çalışmalarımız Yoğun Bir Şekilde Sürüyor

İncelemeler sonrası bölgede devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “İmran Kılıç Köprüsü ve Bulvarı projesi kapsamında 5 kilometre uzunluğundaki bulvarda ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bulvarda bir yandan asfalt öncesi temel hazırlıkları bir yandan da sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. İnşallah kısa süre içerisinde asfalt serimini tamamlayarak güzergâhta trafik akışını sağlamayı hedefliyoruz. Yoğun gayret ve çabalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kolaylıklar versin” ifadelerini kullandı.