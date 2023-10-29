Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Aşıklıoğlu Hüseyin’in ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülizar Olmaz!’ sözü yapay zekâ kullanılarak Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden sosyal medya kullanıcılarına dinletildi. Kısa süre içerisinde on binlerce kişiye ulaşan video, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan videoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Cumhuriyetimiz #100Yaşında 🇹🇷



Kutlu olsun.



Cumhuriyetimizin 100. yılında Aşıklıoğlu Hüseyin’in sözünü yapay zeka kullanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden dünyaya duyuralım istedik:



“Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülizar Olmaz!” pic.twitter.com/YsMrIxgSJg — Kahramanmaraş Büyükşehir (@buyuksehirkm) October 28, 2023