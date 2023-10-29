Öğrenciler Tiyatro Gösterisi Düzenledi Öğrenciler Tiyatro Gösterisi Düzenledi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Aşıklıoğlu Hüseyin’in ‘Maraş Bize Mezar Olmadan Düşmana Gülizar Olmaz!’ sözü yapay zekâ kullanılarak Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sesinden sosyal medya kullanıcılarına dinletildi. Kısa süre içerisinde on binlerce kişiye ulaşan video, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan videoya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

Sosyal Medya (2)

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi