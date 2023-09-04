Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 yıllık hedef doğrultusunda kalıcı konutların inşası devam ediyor. İnşallah Ekim ayı içerisinde tamamlanan konutların teslimine de başlanacak” dedi.

Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında var gücüyle çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun’da görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da katılımıyla Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda Başkan Hayrettin Güngör, muhtarların taleplerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

Kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası, alt ve üstyapı yatırımları, şehirde yürütülen ve planlanan projelere ilişkin muhtarlara bilgiler aktaran Başkan Güngör, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şunları söyledi

Tüm İmkân ve Kabiliyetimizle Sahadayız

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dünyanın en büyük felaketlerinden birinde dünyanın en büyük çalışma ve dayanışmasına şahitlik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 yıllık hedef doğrultusunda kalıcı konutların inşası devam ediyor. İnşallah Ekim ayı içerisinde tamamlanan konutların teslimine de başlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlarımız, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve kurumlarımızla birlikte şehrimiz için sahadayız. Bu süreçte emek gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de tüm imkân ve kabiliyetimizle hemşehrilerimizin yanındayız” dedi.

Su Sorunu Çözüme Kavuşuyor

Depremler sonrası altyapıda meydana gelen tahribatlara ve su sorununun çözüme kavuşturulması noktasında hayata geçirilecek projelere ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler, yatırımlarımızı da etkiledi. Önceliklerimizi güncellemek zorunda kaldık. Bu süreçte altyapımız ciddi hasar aldı, zaten eski olan su ve kanalizasyon hatlarımız zarar gördü. Su kayıplarımız arttı. Yaz aylarının da kurak geçmesiyle su kaynaklarımızda azalmalar meydana geldi. İçmesuyunun sulamalarda kullanılması da diğer bir etken. Su sorununu çözüme kavuşturmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası ile bir proje geliştirdik ve finansman sağladık. Su sorununu inşallah tamamen ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Yerleşim Yerlerinin Ulaşımı İyileşiyor

Şehirde ulaşımın iyileştirilmesi noktasında çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Güngör, “Asrın felaketinde yollarımız da ciddi hasarlar aldı. Bunların tamamını tekrar elden geçiriyoruz. AFAD ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle şehrimizin çeşitli noktalarında oluşturulan geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının yollarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal mahallelerimizde ulaşımı iyileştirmek için çalışmalarımız durmaksızın devam ediyor” cümlelerini kaydetti.

