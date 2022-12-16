1985’li yıllarda faaliyete geçen ve uzun yıllar işletilen gazinoların yıkılması ile farklı bir çehreye bürünen bölgeye, camii yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Özellikle Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün göreve gelmesi ile yıkım süreci hız kazanan eski gazinolar bölgesi, adalar ismini alarak vatandaşlara açık hava sinema filmleri gösterimleri yapılmakta idi.

Vatandaşlar tarafından da takdir toplayan ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin bitiminde yer alan eski gazinolar bölgesi, vatandaşlarında en önemli uğrak yeri haline gelmişti.

Yapılacak olan yeni caminin Selçuklu mimarisi özelliklerini taşıyacağını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “1985 yılında faaliyete geçen ve adeta Elbistan’ın kanayan yarası haline gelen eski gazinoları işletme sahiplerinin rızası ve vatandaşlarımızın talebi üzerine yıkmış ve aynı bölgeye adalar bölgesini inşaa etmiştik. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin devamı olması ile bu gölge vatandaşlarımızın aileleri ile vakit geçirmesi adına önem arz ediyordu. Son iki yıldır adalar bölgemizde nostaljik bir ortam oluşturarak, sinema günleri projemizi hayata geçirmiştik. Şimdi ise vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. İnşallah kısa bir süre sonra eski gazinolar bölgesine Selçuklu mimarisinden esinlenerek bir camii inşasına başlıyoruz. Yaklaşık 500 metrekare bir alan içerisine 350 metrekare alanda hizmet verecek camiimiz de 400 kişi ibadet yapabilecek. Cami yanında bir şadırvan ve bay bayan tuvaletler ile abdesthane de yer alacak. Bu alandan artık eski gazinoların izlerini tamamen silmiş olacağız. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.