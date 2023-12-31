Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yayınladığı mesajla vatandaşların yeni yılını kutlarken, en büyük arzusunun 2024’ün bütün Dünya’ya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirtti.

Başkan Gürbüz, “2024 yılının Elbistanımıza, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Bugüne kadar Elbistanımızı daha iyi bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalıştık. Birçok hizmet ve projeyi Elbistan halkımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Asrın felaketini yaşamamıza rağmen, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hep birlikte omuz omuza vererek, çok daha büyük hedefleri hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz.” dedi.

“2024’TE DE AYNI HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz: “Yeni yılda da, aynı heyecan ve inançla çalışmaya devam edeceğiz. 2024 yılında da her geçen gün büyüyen, gelişen, geliştikçe güçlenen Elbistanımızda yeni hedefler, yeni projeler ve yatırımlarla kentimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, huzur ve barış içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum.” dedi.