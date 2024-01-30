Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, sosyal medyada yer alan ve hayvan severlerde Afşin Belediyesi aleyhine kanı oluşturmayı amaçlayan paylaşım ile ilgili bir açıklama yaptı.

Afşin Belediyesi’nin Sokak hayvanlarını barınakta katledildiği hakkında sosyal medyada asılsız haberler yapıldığını iddia ederek Sokak Köpeklerini Barınakta Öldürme İddialarını Yalanladı.

Belediyenin sokak köpeklerini narkotik iğne ile uyutarak öldürdüğü iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ancak Afşin Belediyesi, bu iddiaları asılsız ve maksatlı olarak nitelendirerek, halkı yanıltıcı ve provoke edici yayınlar yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Belediye tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, ortak yaşam alanlarında bulunan sokak hayvanlarına zarar verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve hukuki süreç başlatılacağı ifade edildi. Belediye, bu tür haberlere karşı yasal haklarını savunacaklarını belirterek, kamuoyunu doğru bilgilendirme konusundaki hassasiyetini vurguladı.