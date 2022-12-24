Kahramanmaraş’ın Kimliği: Şiir ve Edebiyat

Düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehirlerin tarihi ve kimliği vardır. Artık ülkelerden çok şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız da bu noktada çok ciddi bir potansiyele sahip. Tarihçilerin ifadesine göre şehrimizin yaklaşık 10 bin yıllık bir geçmişi var. Bu süreçte de şehrimizden birçok medeniyet gelip geçmiştir. Tabi bu coğrafyada yaşadıkları süre içerisinde bizlere çok değerli miraslar da bırakmışlar. Şehrimizin en önemli değeri ve markası, şiir ve edebiyatla anılmasıdır. Kahramanmaraş’ımız birçok sektöre öncülük ediyor ama şiir ve edebiyat, şehrimizin kimliğini oluşturuyor” dedi.

Çünkü Söyleyecek Sözümüz Var

UNESCO süreci hakkında gençlere bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş’ımızın uluslararası arenada şiir ve edebiyat kimliğiyle yer alması gerektiğini ifade etmişti. Bizler de şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelini daha da ileriye taşımaya, ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmeye gayret ediyoruz. UNESCO’ya dâhil olduğumuzda bu değerimizi uluslararası arenada da tescil ettirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. Çünkü bu şehrin söyleyecek sözü var” ifadelerini kullandı.

Şiir ve Edebiyatımızı Markalaştıracağız

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde de bahseden Güngör, “2 yıldır düzenli olarak Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliği düzenliyoruz. İnşallah bu yıl da 23 – 25 Aralık tarihleri arasında 3’üncüsünü gerçekleştireceğiz. Çeşitli konferanslar, söyleşiler, konserler ve şiir dinletileri edebiyatseverlerle buluşacak. Düzenleyeceğimiz Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri töreninde de 7 farklı dalda ödülü sahipleriyle buluşturacağız. Hedefimiz ise Kahramanmaraş’ımızı dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine büründürmek. Biz bu konuda iddialıyız ve çalışıyoruz. İnşallah şehrimizi şiir ve edebiyat alanında markalaştırmış olacağız” diye konuştu.

Dondurma Festivali

2023 yılında Dondurma Festivali düzenleneceğini de müjdeleyen Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın şiir ve edebiyat kimliğiyle oluşturacağımız markalaşma aynı zamanda diğer sektörlerimizin de uluslararası arenada tanıtılmasında çok büyük etki yaratacaktır. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde gerçekleştirdiğimiz uluslararası etkinlikler sayesinde şehrimize daha fazla misafir gelecek ve daha fazla tanıtım imkânımız olacak. Tüm sektörlerimiz de bundan payını alacaktır. İnşallah şiir ve edebiyatın yanı sıra her yıl düzenleyeceğimiz Uluslararası Dondurma Festivali ile de şehrimizin dondurmanın başkenti olduğunu tescilleyeceğiz. İnşallah 2023 yılında paydaşlarımızla birlikte dünyanın en önemli dondurma festivallerinden birisini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Gençlik Faaliyetlerimiz Artarak Sürüyor

Şehirde gençlere yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden bahseden Güngör, “Şehrimizde gençlerimize yönelik kültür sanat faaliyetlerimiz de artarak devam ediyor. Kahramanmaraş Akademi ve Diriliş Sanat Merkezi’nde onlarca farklı atölyede eğitimlerimiz sürüyor. Bu atölyelere ilgi her geçen gün daha da artıyor. Düzenlediğimiz konserlerde birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturuyoruz. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, gençlerimizin en yoğun kullandığı mekânlardan bir tanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızla yaptığımız iş birliğiyle bu alana yeni nesil bir kütüphane kazandırıyoruz. Proje aşamasında sona gelindi. Sosyalleşme alanları, kütüphane ve sosyal donatıları ile birlikte her yaştan vatandaşımızın gelerek vakit geçirebileceği çok nezih bir mekân olacak. Üniversitemiz ile yaptığımız protokol neticesinde Bahçelievler Kampüsü’nü Avşar Kampüsü’ne taşıyacağız. Bahçelievler Kampüsü’nün bulunduğu alanı da Milli İrade Meydanı ile bütünleştirerek gençlerimize yönelik standardı yüksek bir sosyal alan oluşturacağız. İnşallah üniversitemizin çevresinde de yeşil alanlarımızın sayısını artıracağız” dedi.

Ücretsiz Ring Seferi

Öğrencilere yurt ile üniversite arasında ücretsiz ulaşım hizmeti verileceğini müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Üniversite ile yurt arasında ulaşım sağlayan otobüsümüzün ismini ‘Kampüs Büs’ olarak değiştirip rengini farklılaştıracağız. Ayrıca 1,75 TL olan taşıma ücretini de kaldıracağız. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Türkiye’de en uygun fiyatla toplu ulaşım sağlayan şehirlerden birisiyiz. Hemşehrilerimizin toplu ulaşımdan daha uygun fiyatlarla faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak özel halk otobüsü esnafımıza çok büyük maddi desteklerde bulunuyoruz. Bu yıl Özel Halk Otobüsü esnafımıza toplamda 150 Milyon TL maddi destekte bulunduk. Eğer biz bu sübvansiyonları sağlamamış olsak hemşehrilerimiz toplu taşımadan mevcut fiyatların çok daha üzerinde bir şekilde yararlanmış olacaktı” cümlelerini kaydetti.

Kahraman Gençlik Uygulaması

Gençlik Meclisi ve Kahraman Gençlik uygulaması hakkında üniversite öğrencilerine bilgiler aktaran Güngör, “Gençlerimize yönelik bir de Kahraman Gençlik uygulaması hayata geçirdik. Uygulamayı telefonlarınıza indirdiğinizde hediye internet kazanıyorsunuz. Gençlerimiz bu uygulama sayesinde etkinliklerimizden haberdar oluyor ve çeşitli hediyeler kazanabiliyor. Şiir ve edebiyatın başkentinde 4 güzel dergi çıkarıyoruz: Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ve Müşterek. Türkiye’nin en etkin gençlik meclislerinden birisini kurduk. Gençlik Meclisi’miz, bizim gençlerle aramızda köprü vazifesi görüyor. Gençlere yönelik hizmetlerimizde bizlere fikir veriyorlar. Gerçekten gençlerimize yönelik etkinliklerde çok aktif rol oynuyorlar” diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda öğrencilerin sorularını da büyük bir samimiyetle yanıtladı.