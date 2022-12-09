Bu kapsamda son olarak Kahramanmaraş Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu Ve Beraberindeki Oda Başkanları, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ve Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı’ya Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, birlik beraberlik mesajı verdi.

Esnaf Ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’da Kahramanmaraş’a önemli hizmetler yapan ve katma değer sağlayan önemli bir kuruluş olan Kahramanmaraş Ticaret Borsasının yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.