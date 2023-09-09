Katılımın yoğun olduğu programda davetlilerini tek tek selamlayarak sohbet eden Başkan Mahçiçek’e, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Ali Ünsal ve Enes Sarıca’da eşlik etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yılın her döneminde Kahramanmaraş’a yerli ve yabancı ziyaretçi getirecek önemli bir projeyi kente kazandırdıklarını söyledi.

EXPO 2023 projelerinde sona geldiklerini ve yakın bir zamanda açacaklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı, “İnşallah yakın bir zamanda açacağız. Pandeminin ardından bir deprem felaketi yaşadık. Depremden sonra açsak mı açmasak mı diye düşündük ama sonra her taraf yıkılmış, insanlarımızın gidecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir alanın kalmadığını düşünerek rehabilite olacağımız bir alan olsun istedik.

Konuşmasına Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e ev sahipliğinden ötürü teşekkür ederek başlayan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ise EXPO 2023’ün kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, gurur duyulası büyük bir yatırımın Kahramanmaraş’a kazandırıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirleriyle birlikte EXPO 2023 Sergi Alanı için temin edilen gezi araçlarına binerek tüm projelerde gelinen son noktayı yerinde anlattı.