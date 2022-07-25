İlçesine kazandırdığı tesislerle gençlerin en iyi ortamlarda spor yapmasını sağlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, bununla da kalmayıp hem Kahramanmaraş’ı hem de Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil ederek derece alan sporcuları ödüllendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli paralimpik yüzücü hemşerimiz Beytullah Eroğlu ile bir araya gelen Başkan Mahçiçek, bu kez ise paralimpik tarihinde yüzmedeki uluslararası anlamda ilk madalyayı ülkemize getiren, son olarak ise Portekiz’deki Dünya Para Yüzme Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan hemşerimiz Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk’ü makamında ağırladı. Makam ziyaretinde eğitim hayatı ve çalışmalar hakkındaki sohbetin ardından Toplantı Odası’nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek ve Sevilay Öztürk, açıklamalarda bulundu. Onikişubat Belediyesi Meclis üyeleri ile ortak karar aldıklarını ve bu kapsamda Kahramanmaraş ve Türkiye’nin adını duyuran sporculara moral verme amacıyla çeşitli hediyeler takdim etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Mahçiçek, Beytullah Eroğlu’nun ardından Sevilay ile bir araya geldiklerini söyledi.

“Sevilay’ı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum”

Sevilay’ın hem Kahramanmaraş’ın hem de Türkiye’nin önemli bir değeri olduğunu dile getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Onikişubat Belediyesi olarak Sevilay’ın her zaman destekçisi olacaklarını belirterek, “Hem Kahramanmaraş’ımızın hem de ülkemizin uluslararası alanda başarıyla temsil etmiş bir değeriyle beraberiz. Sevilay kızımız ülkemizi çok sayıda uluslararası müsabakalarda yarışarak, önemli başarılar elde etmiş, İstiklal Marşı’mızı söyletmiş, bayrağımızı göndere çektirmiş çok değerli bir sporcumuz. 2013 yılında Ulusal Para Yüzme Şampiyonası’nda üç altın, iki de gümüş madalya kazanmış. Yine İtalya’nın Ligurya kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Para Gençlik Oyunları’nda 50 metre sırtüstü S5 etkinliğinde altın madalya kazanmış. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da üçüncü olarak bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmış. Sevilay’ın başarıları maşallah saymakla bitmiyor. Hanım kızımız hem ülkemiz hem de Kahramanmaraş’ımız için önemli bir değer. Engelleri yıkmış, engellerin nasıl yıkılacağını göstermiş ve özgüveniyle, cesaretiyle, yürekliliğiyle, temsil kabiliyetiyle ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Sevilay’ı tebrik ediyorum, başarılarının da devamını diliyorum. Onikişubat Belediyesi olarak bu kabil değerlerimizin hep yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Onların bizden istekleri ve yapabileceğimiz çalışmalar varsa, o çalışmalarda da hep beraber yanlarında olacağız. Temenni ederim ki bu şampiyonlukları devam edecektir. Ben kendilerine başarılar diliyorum. Bu bağlamda başarılarından dolayı sembolik de olsa kendisine bir hediye takdim etmek istedik” ifadelerini kullandı.

“Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk ise Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, yeni hedefinin 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarında altın madalya olduğunu söyledi. Öztürk, “Çalışmalarıma en iyi şekilde devam ediyorum. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatlarında birinci olarak ülkemize dönmek. Bugün Belediye Başkanımız Hanefi Mahçiçek ile bir araya geldim. Öncelikle benim ağırladığı için ve güzel sohbeti ile düşünceli hediyesi için teşekkür ediyorum. İnşallah çok daha fazla çalışıp, ülkeme nice şampiyonluklar getireceğim” şeklinde konuştu.

Başkan Mahçiçek, ziyaret sonrası Sevilay Öztürk’e 3 adet tam altın ile Onikişubat Belediyesi madalyası takdim etti.