Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Türk milletinin, şanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyet’in ilanının 100’üncü sene-i devriyesinin kutlandığını vurgulayan Başkan Mahçiçek, şu ifadeleri kullandı; “Sözlerime, başta Kahramanmaraşlı kardeşlerim başta olmak üzere, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ederek başlamak istiyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 100’üncü sene-i devriyesinde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Canları pahasına bu vatanı bize emanet eden aziz şehitlerimize ise Cenab-ı Hakk’dan rahmet niyaz ediyorum. Bağımsız ve güçlü Türkiye uğrunda mücadele ederken gazilik payesiyle şereflenen gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum. Aziz ecdadımız, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya kendi iradesi ve kendi kaderi üzerinde hiçbir gücün müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne EXPO 2023’le damga vurduk”

Milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan ve iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla, bağımsızlık mücadelesi sonucu elde edilmiştir. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Bu diriliş meşalesinin Kahramanmaraş’ımızda yanmış olması bizim için gurur kaynağıdır. Bu anlamda Cumhuriyet’in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Onikişubat Belediyesi olarak vizyon projemiz Uluslararası EXPO 2023’ün açılışını özellikle istediğimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 ülkenin katılımıyla ev sahipliğini yaptığımız Uluslararası EXPO 2023’ü, Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünde ülkemize kazandırdık, önümüzdeki sürece de damgamızı vuracağız.

“Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde güçlü Türkiye’mizin geleceğini inşa edeceğiz”

Bugün bize düşen, 84 milyon bir ve beraber olarak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız güçle Türkiye’yi büyütmek ve hedeflerine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürmektir. Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemeli ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmeliyiz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleleri hayata geçirdiğimiz gibi, özellikle savunma sanayi alanında hayallerimizi bir bir gerçeğe dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde geride bıraktığımız 20 yılda ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar attığımız gibi ‘Türkiye Yüzyılı’ ile Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına hazırlanacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlarken, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam edeceğiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, bütün vatandaşlarımın en gururlu bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”