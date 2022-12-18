Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan topluluk, güz dönemi tanışma organizasyonunu Hamidiye Bekir Topçuoğlu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine bağlı down cafede gerçekleştirdi

Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek’inde katılım sağladığı etkinlikte down sendromlu biriyler taraftarlarla kaynaşma fırsatı yakaladı

Burada konuşan ksü siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi Alper Melih teltik, “kardeşlerimiz herzaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek ise ziyaretleri için gençlere teşekkür etti.