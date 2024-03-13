‘Paylaşmak vakti Ramazan’ sloganı çerçevesinde Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine uygun şekilde toplumun tüm kesimlerini iftar sofralarında buluşturan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki iftar programlarını bu yıl da başlattı.

Rahmet, merhamet, kardeşlik ve paylaşım ayı Ramazan-ı Şerif'in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarması ve kardeşliğin pekişmesi amacıyla daha bir anlam kazanan iftar sofralarının ilki, belediye personeli ve aileleri için kuruldu.

Deprem öncesinde ve sonrasında gerektiğinde ailelerini bile geri plana atarak vatandaşlara 7/24 hizmet götüren belediye personellerine, çalışma azimleri sebebiyle teşekkür eden Başkan Mahçiçek, tüm masaları tek tek dolaşarak, personeller ve ailelerinin Ramazan-ı Şerif’ini kutladı.

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerinden helallik istedi.

Her yıl geleneksel olarak ilk iftar programını personeller ve aileleriyle yaptıklarını kaydeden Başkan Mahçiçek, “10 yıldır birlikte Onikişubat’ımıza, şehrimize ve insanlarımıza Onikişubat Belediyesi çalışanları olarak hizmet götürdük. Hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.