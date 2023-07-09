Eğitim yatırımlarıyla model olan ve bu alanda ülke genelinde adından söz ettiren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçe genelinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) ilk 25’e giren öğrenciler ve ailelerini bir araya getirdi. EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltıya Başkan Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Mahçiçek, program öncesinde öğrenci ve ailelerini tek tek selamlayarak tebriklerini iletti, başarılarının devamını diledi.

“Sürekli hale getirebilirsek çok daha başarılı oluruz”

Eğitim yatırımlarının önem verdiklerini ve ilçeye 7 adet yurduyla beraber okul kazandırdıklarını anlatan Başkan Mahçiçek, öğrencilere başarının sürekliliği noktasında uyarılarda bulunarak, “Sizleri ailelerinizle beraber, gönülden, yürekten kutluyorum. Çok güzel bir başarıya imza attınız emin olun ki. Biz de talebeyken böyle şeyler olduğunda çok sevinirdik. Hayatınız boyu unutulmayacak başarılar yakaladınız ama önemli olan bu sürekli hale getirmek. Bu sınavda derece aldınız ama bu başarıyı sürekli hale getirebilirsek amacımıza ulaşmış oluruz. Belediye olarak fiziki çalışmalarımız var, mesela şu an görüyorsunuz EXPO 2023 Alanımızı yapıyoruz, yollar yapıyoruz, binalar yapıyoruz ama önceliğimiz eğitim. Belediye olarak yurduyla birlikte 7 tane okul yaptık. Okullara gittiğimde hep söylüyorum, düzenli ve sistemli çalışacağız. Başarının anahtarı budur. Değerli velilerimiz, çocuklarımızla gurur duyalım inşallah. Gelecekte bu ülkeyi delikanlılarımız, hanım kızlarımız yönetecek. Bizden de daha iyi yönetecekler inşallah, bundan eminiz” dedi.

“Özgüveni sağlam, hedefini iyi tayin etmiş, geleceğini iyi kurgulamış nesillere ihtiyacımız var”

Sözlerinin devamında öğrencilere üniversite hayatıyla ilgili tecrübelerini aktaran Başkan Mahçiçek, “Sizlerin büyükleri olarak birkaç noktada tecrübelerimi anlatacağım. 70’li yıllarda öğrenciydim, bizi sağcı solcu diye bölü birbirimize kırdırdılar. Sonra geldiler ihtilal yaptılar. Baktık ki sağcıyı da vuran tabanca aynı, solcuyu da vuran tabanca aynı, yani bu bir kurguydu.

Üniversite hayatında bunlara dikkat edeceğiz. Bizi yanlış yönlere götürecek insanlardan uzak duracağız. Bir başka nokta üniversiteyi kazanan her gencimiz alanının en iyisi olmak için gayret etmeli. Yani diyelim ki bitirdik Matematik Bölümü’nü, hemen yüksek lisans yapacağız, daha sonra imkan olursa doktora yapacağız.

Bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli insanlara ihtiyacı var. Mühendis ise en iyi mühendis, öğretmensek en iyi öğretmen olacağız. Bunu hedeflememiz lazım. Özgüveni sağlam, hedefini iyi tayin etmiş, geleceğini iyi kurgulamış, bu ülke için her şeyini ortaya koyacak çok iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var. Bunu başaracaksınız İnşallah, bu ülkeyi de bizden iyi yöneteceksiniz inşallah. Sizlere güveniyoruz, Allah’ın yardımıyla bunları başaracaksınız. Bakın Türkiye, bir gencin yaptığı İHA ve SİHA’lar dünyanın gündemini değiştirdi. Bu ağabeylerinizi örnek alacak, onların yaptıklarının çok daha iyisini yapacaksınız. Telefonları kullanacağız, teknolojiyi kullanacağız ama ülke gündemini de takip edeceğiz. Uluslararası gündemi takip edeceğiz. Telefonları sadece oyun için kullanmayacağız” şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından öğrenci ve velilerine kitap ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.