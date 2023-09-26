Seul’de düzenlenen AIPH 75. Yıllık Kongre toplantısında alınan karar doğrultusunda Expo 2023 Kahramanmaraş’ın açılış tarihi 14 Ekim olarak belirlenmişti.

Başkan Mahçiçek, alınan yeni tarihi ilçe teşkilatları ile paylaşmıştı. Bugün ise Onikişubat ve Dulkadiroğlu mahalle muhtarlarını Expo 2023 alanında kahvaltı programında ağırladı.

Misafirlerini tek tek karşılayarak hasbihal eden Başkan Mahçiçek, birlikte yapılan kahvaltı sonrası şu sözlere yer verdi.

Başkanın konuşması sonrası misafirlerle Expo 2023 alanı detaylıca gezildi ve başkan proje hakkında bilgi verdi. Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.