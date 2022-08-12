Bu kapsamda ulusal anlamda şehirler ve STK’lar, uluslararası anlamda ise ülkelerle Expo 2023 katılım protokolü imzalanırken, son olarak ise Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile protokol imzalandı.

Onikişubat Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen protokol törenine başkan Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Selçuk Kurtsatar ve Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (rubasam) başkanı Mesut Başkır başta olmak üzere dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kahramanmaraş Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Selçuk Kurtsatar Expo 2023’de kendilerine tahsis edilen alanda kuracakları pavilyon ile balkan kültürünü ve değerlerini en iyi şekilde ziyaretçilere yaşatacaklarını söyledi.

Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ise Expo 2023 hakkında bilgiler paylaşarak çalışma alanında gelinen son noktaya dikkat çekti.