25 Mayıs Pazar akşamı 20:00’da Antalya Corendon Stadyumunda şampiyonluk maçına çıkacak olan Kahramanmaraş İstiklalspor’umuza önemli bir destek geldi. Alanya da yaşayan Kahramanmaraşlı başarılı İş İnsanlarımızdan Alanya Kahramanmaraş İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Maraşlıoğlu, Pazar günü şampiyonluk maçı için Alanya’dan Antalya’ya gidecek olan Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz için otobüsler kaldıracaklarını ve bunun için çalışmalar yaptığını açıkladı.

Maraşlıoğlu, “Şampiyonluk maçında canımız memleketimiz Kahramanmaraş’ımız için bizler de hazırız. Bu yıl Kahramanmaraş’ımızın gurur kaynağı olan İstiklalspor’umuz Basketbol da 1. Lige çıktı. İnşallah hepimizin destekleri ile futbol takımımız da Ayvalıkgücü maçını kazanıp 2. Lige çıkacaktır. Ata yurdumuz, can diyarımız Kahramanmaraş’ımız için her zaman hazırız. Bizler de Alanya da yaşayan Kahramanmaraşlı iş insanları olarak maça gidecek olan kıymetli hemşerilerimizin ulaşımında otobüslerle destek olacağız”dedi.