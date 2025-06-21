Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, bu yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılarak gençlere örnek bir davranış sergiledi. Eğitim hayatının yaşı olmadığını vurgulayan Narlı, sınav salonunda gençlerle birlikte ter döktü.

Narlı’nın bu adımı, özellikle sınav stresini yoğun şekilde yaşayan gençler arasında moral kaynağı oldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, sınava giren Başkan Narlı’yı sınav merkezinin kapısında bekleyerek manevi destek verdi. Bu anlamlı jest, hem sınava giren adaylar hem de kamuoyu tarafından takdirle karşılandı.