Kahramanmaraş ticaretinin temel yapı taşlarından Kahramanmaraş Ticaret Borsası şehrin bu alandaki önemli dinamiklerinden biri olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda büyük bir felaketi yaşamış olan kahraman şehirde ticaret dünyası, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı öncülüğünde yaralarını sarmaya devam ediyor.

Başkan Narlı, kente faaliyet gösteren basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Burada ticaret erbaplarının çok büyük bir sorunu haline gelen, mücbir sebebin uzatılması hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Narlı devletin çok büyük olduğunu söyleyerek verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca Başkan Narlı, ticaret adamlarının en çok karşılaştığı sorunları da dile getirerek ticaretin gelişebilmesi adına bu sorunların bir an önce aşılması gerektiğini ifade etti.