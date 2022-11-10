Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “10 Kasım, sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, O’nu anlama ve bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet gelecek nesillere teslim etme mücadelemizi tazelediğimiz gündür. O’nun bıraktığı mirası gelecek nesillere en iyi şekilde aktarma adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, şükranla anıyorum.”