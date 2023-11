Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan vatandaşların bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması adına çalışma başlatan Başkan Okay, Doğukent konutları için yerinde dönüşüm projesi hazırlattı. Proje ile vatandaşların kısa sürede evlerine kavuşacağının altını çizen Başkan Okay, şunları söyledi: “6 Şubat Kahramanmaraş depreminde maalesef ki Dulkadiroğlu ilçesi olarak en fazla etkilenen merkezlerden birisi olduk. Depremde binlerce insanımızı şehit verdik. Evlerimiz, iş yerlerimiz büyük zararlar gördü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey’in liderliğinde, bakanlıklarımızın ve özellikle de halkımızın destekleriyle yaralarımızı hızla sarmaya başladık. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak depremin ilk dakikalarından itibaren tüm imkanlarımızla, personelimizle sahadaydık. Geçen 9 aylık süre içerisinde depremzedelerimizin hemen her alanda yanlarında olduk ve olmaya devam ediyoruz.”

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE UYUM İÇERİSİNDEYİZ

Hazırlanan projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uyum içerisinde yürütüldüğünün altını çizen Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Şehrimizin yeniden inşa sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. İlçemizde yürütülen yerinde dönüşüm hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduğumuz proje ile doğrudan süreçte yer almayı hedefliyoruz. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak daha önce yaptığımız Toplu Konut Projeleri’nde büyük başarılar elde ettiğimiz gibi ciddi anlamda da tecrübeler kazandık. Bu tecrübeden hareketle ilçemizin yeniden inşa sürecinde elimizi taşın altına koyarak çalışmalar yürütüyoruz. Dulkadiroğlu Belediyemizin sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan 3 bin konutlu yerinde dönüşüm çalışmaları sırasında halkımızın yararına olan bir proje hazırladık.”

YAPI İŞİ BELEDİYE ŞİRKETİNDE OLACAK

Başkan Okay, yapı işinin belediye şirketi tarafından üstlenileceğini dile getirerek şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyemizin uhdesinde olan Akkent Anonim Şirketimizin müteahhitliğini üstleneceği, yerinde dönüşüm projemiz başta depremzedelerimiz ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması olmak üzere birçok alanda büyük faydalar sağlayacak. Şehrimizin ve ilçemizin bir an önce ayağa kalması, yaraların bir an önce sarılması, depremzedelerimizin mağduriyetler yaşamaması amacıyla hazırladığımız projemizi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza sunduk. İnşallah Bakanlığımızın projemizi uygun görmesinin ardından Dulkadiroğlu’nda Yerinde Dönüşüm Projemizi hayata geçireceğiz. Toplu Konut alanında sahip olduğumuz tecrübeyle hareket edeceğiz, ilk olarak inşat maliyetlerini minimum düzeyde çekmeye çalışacağız. Diğer taraftan depremzede vatandaşlarımızın kısa sürede evlerine ve iş yerlerine kavuşmalarına imkân sağlayacağız. 3 bin konutun yerinde dönüşüm sürecinin minimum maliyetlerle, halkın ihtiyaçlarını gözetecek planlamalarla ve konutların en kısa zamanda yapılabilmesi için Dulkadiroğlu Belediyesi’nin yerinde dönüşüm projesinin değerlendirilmesi önem arz ediyor. Depremzedelerin bir an evvel kendi evlerine, iş yerlerine kavuşmaları sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ gibi merkezi idareye bağlı kurumların yanında yerel idarenin, il ve ilçe belediyelerinin de yer alması sürecin hem sağlıklı yürütülmesi hem de depremzedelerin yaşadığı mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi açısından önemli.”

GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

Başkan Okay, son olarak şunları söyledi: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak büyük bir mesuliyetin altına girdiğimizin, çok ciddi riskler aldığımızın farkındayız. Ancak biz Dulkadiroğlu Belediyesi olarak halkımıza hizmeti ibadet olarak görüyoruz ve bu büyük, önemli projede de elimizi değil bedenimizi bu riskin altına koyuyoruz. Çünkü biz hemşerilerimizi, Dulkadiroğlumuzu yürekten seviyoruz.”

Dulkadiroğlu Belediyesi uhdesinde faaliyet yürüten ve toplu konut hususunda oldukça tecrübeli olan Akkent Anonim Şirketi’nin müteahhitliğinde yürütülecek, yerinde dönüşüm çalışmalarının başarılı sonuçlar vereceği düşünülüyor.”