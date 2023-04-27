Asrın Felaketi Olarak Nitelendirilen Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından İlk Günden İtibaren Türkoğlu Belediyesi de Bütün İmkânlarını Seferber Etti.

Bu Kapsamda Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu Haber’e Özel Yaptığı Değerlendirmede Depremden Bu Yanan Yaşanan Gelişmeleri Anlatarak Artık Toparlanma Sürecinin Daha Da Hızlandığını İfade Etti.

Başkan Okumuş Açıklamasının Devamında Genel Seçim Ve Milletvekilliği Seçimlerine de Değinerek Bu Kapsamda Yapılan Çalışmalar Hakkında Da Bilgiler Verdi.