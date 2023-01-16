Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman okumuş oldu.
Başkan Okumuş, programda Türkoğlu ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman okumuş oldu.
Başkan Okumuş, programda Türkoğlu ilçesinin tarım alanındaki zenginliklerini anlattı.
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