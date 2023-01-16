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Konukları ve konu başlıklarıyla izleyicilerine bilgiler veren öteki sağlık programının bu haftaki konuğu Türkoğlu Belediye Başkanı Osman okumuş oldu.

Elbistan’da 54 okul daha eğitim ve öğretime başlayacak

Elbistan’da 54 okul daha eğitim ve öğretime başlayacak

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