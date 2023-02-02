İlçe halkının belediye hizmetlerinden en üst derecede faydalanabilmesi adına belediyenin tüm imkanlarını seferber eden başkan okumuş, dokunulmadık yürek çalmadık kapı bırakmaksızın ilçe halkının takdirini toplamıştır.

İlçede başlattığı sıcak asfalt ve parke çalışmaları ile hem ilçe merkezinde hem de kırsalda görülmemiş bir hizmet ağıyla vatandaşların daha konforlu bir ulaşım sağlaması adına ilçe tarihinde görülmemiş çalışmalara imza atan başkan okumuş ve ekibi ilçede girilmedik sokak kalmayana kadar çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkoğlu belediyesini yeni ve modern binasını da ilçeye kazandıran başkan okumuş millet meydanı projesiyle de ilçenin çehresini değiştirmiş yaptığı millet bahçesi ve mesire alanlarıyla da gerek ilçe halkı gerekse de çevre il ve ilçelerden misafirlerin uğrak noktaları olmalarını sağlamıştır.

Her zaman sporun ve sporcunun dostu olan Türkoğlu belediyesi ilçeye spor kompleksleri, halı sahalar yaparak ve turnuvalar düzenleyerek bu konuda gerek gençlerin gerekse de spor ile ilgilenen tüm halkın tesislerden faydalanmasını sağlamıştır.

Göreve geldiği günden beri eğitime büyük destek veren Türkoğlu belediye başkanı osman okumuş birçok okulu baştan aşağı yenileyerek sınavlara hazırlanan öğrencilere destek kartları dağıtarak öğrenciler için geziler düzenleyerek eğitime çok ciddi katkılar sunmuştur.

İlçesindeki istihdama yaptığı katkılar ile de kamu oyunun takdirini toplayan başkan okumuş osb’leri devreye alıp tarım ve hayvancılık noktasında çiftçilere örnek projeler hazırlayarak ilçe halkının dışarıya göç etmesini önlediği gibi ilçeyi dışarıdan göç olan bir kent haline getirmiştir.

İlçesine yaptığı sosyal projeler ile de ilçe halkının takdirini toplayan başkan okumuş, “benim ilçem, benim tarihim” ve hanım sultanlara özel kahramanlar diyarından payitahta gibi birçok projeye imza atarken açık hava sinema etkinliğ, 5.Ulusal Sanat Çalıştayı ile de ilçesindeki sosyal yaşamı hareketlendirmiş ve bu konuda farkını ortaya koymuştur.

PROJE DENİLİNCE AKLA GELEN İLK İSİMLERDEN BİRİ OLAN TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANI OSMAN OKUMUŞ, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının özünde var olan şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak gibi değerlere her zaman öncelik tanıyarak ilçesinin çehresini yeni proje ve yatırımlarla değiştirmeye devam ediyor.