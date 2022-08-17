Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Gazi P. Kom. Uzm. Çvş. Yunus Emre Araçay'ı ziyaret etti

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ile birlikte ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesinde ikamet eden Araçay'ı ziyaret eden başkan okumuş, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretle ilgili olarak açıklama yapan Başkan Okumuş şunları söyledi;"2,5 ay önce Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe- Kilit operasyonunda teröristlerce döşenen bombanın patlaması sonucu Gazi olan ve tedavisine GATA'dan sonra evde devam edeceği P. Kom. Uzm. Çvş. Yunus Emre Araçay'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulunduk. GATA’da ziyaret etmiştim. Kendisine Acil şifalar temennisi ile en kısa zamanda iyileşip sağlığına kavuşmasını yüce Allah'tan diliyorum. "

Gazi Araçay ve ailesi de, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkanlar Osman Okumuş ve Feyzettin Okumuş'a teşekkür ettiler.