Türkoğlu Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinden itibaren şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik eden Türkoğlu belediye başkanı Osman okumuş, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Türkoğlu Millet Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Burada aksu habere özel açıklamalarda bulunan başkan okumuş “Yüreklerimiz ne kadar mahzun olsa da bu bayramda da yaralarımıza sarılarak saracağız” dedi