Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un Eşliğinde İlçeyi Ziyaret Eden Misafirler; Başkan Okumuş'un Prestij Projelerinden İlk Olarak Türkoğlu Millet Meydanını Gezdi.

Ardından Misafirler Bababurun Kalesi, Tarihi Değirmen Park, Şekeroba Millet Bahçesi Ve Su Parkını Ziyaret Etti.

Misafirler İlçedeki Ziyaretlerinin Ardından Kahramanmaraş Kurtuluş Panoroma Müzesi, Kültür Evi Ve Etnografya Müzesi, Yedi Güzel Adam Müzesi, Teras Ve Kapalı Çarşıyı Ziyaret Ederek Bu İmkanı Sağlayan Belediye Başkanı Osman Okumuş 'A Teşekkür Ettiler.

Ziyaret Esnasında Misafirler Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş tarafından bilgilendirildi