Gerçekleşen ziyarette, Genel Başkan Bayraktar, Başkan Cüce’yi uzun yıllar boyunca başarıyla yürüttüğü ziraat odası başkanlığı görevinden dolayı tebrik etti.

Ziyaret sırasında, ilçeyle ilgili çeşitli konularda verimli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Cüce, yerel kalkınma ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu anlamlı buluşmanın anısına, Başkan Cüce, Genel Başkan Bayraktar’a ismine özel olarak tasarlanmış ve gücü simgeleyen zarif bir kılıç hediye etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından ziyaret sona erdi.