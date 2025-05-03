Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu ve don afetinden etkilenen Kahramanmaraş’ın Bertiz Bölgesi’ni ziyaret etti.

Bayraktar, Başdevrişli Mahallesi’nde meyve bahçelerinde incelemelerde bulunarak bölgedeki üreticilerle bir araya geldi.

Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen Genel Başkan Bayraktar, çiftçinin her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, ziyaret sonunda yaptığı açıklamada çiftçilerin yaşadığı sorunları çözebilmek adına durmaksızın çalıştıklarını ifade etti.

Bayraktar, Başdervişli Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, son yılların en büyük tarımsal afetlerinden biriyle karşı karşıya kalındığını belirterek kuraklıktan TARSİM’e kadar çiftçinin yaşadığı birçok sorunu dile getirdi.