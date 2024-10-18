Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat İlçe Başkanı Sefa Kekeç ile birlikte Abdal Halil Ağa Parkı’nda gençlerle bir araya geldi. Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Toptaş, gençlerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinleyerek, gençlerin görüşlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Gençler, spor, eğitim ve sosyal yaşamla ilgili merak ettikleri soruları Başkan Toptaş’a yöneltirken, Toptaş da belediyenin sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirmede bulundu. Gençlerin önerilerini dikkate alacaklarını belirten Başkan Toptaş, park alanlarının gençler için daha cazip hale getirilmesi, spor ve kültürel etkinliklerin artırılması gibi projelerin devam edeceğini ifade etti.

Bu buluşma, gençlerin yerel yönetimle etkileşimde bulunarak beklentilerini dile getirdikleri verimli bir görüşme olarak öne çıktı.