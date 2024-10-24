Bu kapsamda Başkan Toptaş, kentin dünyaya açılan penceresi Aksu TV yönetimiyle bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Onikişubat Belediyesi'nin yürüttüğü projeler ile kent geleceğine dair önemli konular ele alındı.

Başkan Toptaş, kentin kalkınmasına yönelik yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında Aksu TV yönetimine detaylı bilgiler sundu.

Özellikle belediyenin öncelikli hedefleri arasında yer alan altyapı, sosyal projeler ve kentin tanıtımına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Toptaş, kentin medyasıyla iş birliği içinde çalışmanın önemini vurguladı.

Başkan Toptaş, "Kahramanmaraş'ı her alanda ileriye taşımak ve halkımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt vermek adına sivil toplum kuruluşları ve yerel medya ile güçlü bir iş birliği içindeyiz. Kentimizin kalkınması için hep birlikte çalışacağız" dedi.

Aksu TV yönetimi ise bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişimi için medya olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.