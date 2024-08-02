Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yerinde incelemelerde bulunarak çalışmaları yakından takip eden Başkan Toptaş, “Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak mahallelerimizin ve tüm Onikişubat’ımızın eksikliklerini bir bir gidermeyi hedefliyoruz” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede başlatılan geniş çaplı asfalt seferberliği kapsamında Haydarbey ve Ertuğrul Gazi Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Haydarbey Mahallesi’ne gelen Başkan Toptaş’ı, Muhtar Ökkeş Özen ve mahalle sakinleri karşıladı.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alıp, personeliyle uzun süre sohbet eden Başkan Toptaş, özverili çalışmalarından ötürü tek tek teşekkür etti. Mahalle esnaflarını da ziyaret eden Başkan Toptaş, esnafların ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Akabinde ise asfalt çalışmalarının o günkü bir diğer noktası olan Ertuğrul Gazi Mahallesi’ne geçen Başkan Toptaş, burada da çalışmalar hakkında bilgi alıp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Toptaş, sohbetleri esnasında mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği yol yenileme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, yapılan çalışmaların hem mahallelerin yaşam kalitesini artıracağını hem de trafik akışını rahatlatacağını ifade etti.

“Asfalt seferberliği kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Ziyaretler sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, Onikişubat’ın hemen hemen tamamında asfalt seferberliği başlattıklarını ve bu kapsamda çalışmaları hız kesmeden devam ettirdiklerini söyledi.

Başkan Toptaş, “Haydarbey Mahallemizde asfalt serimi yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekibimizi ziyaret için buradayız. Onikişubat ilçemizin hemen hemen her yerinde asfalt seferberliği başlattık. Daha öncesinde Haydarbey Mahallemizde muhtarımızın bizden talepleri vardı, onların asfalt dökümünü gerçekleştirmiştik. Mahallemizde yine ilave çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yerinde gezerek eksiklikleri de çıkartıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunları da bir bir gerçekleştireceğiz. Akabinde ise Ertuğrul Gazi Mahallemize geçtik, orada da asfalt çalışmalarımızı inceleyip, muhtarımız ve esnaflarımızla bir araya gelip eksikliklerimizi gördük. Bunların hepsini bir çalışma programı çerçevesinde tamamlayıp eksiklikleri gidermeyi hedefliyoruz. Tabi ki işimiz çok, biz de onun için çok çalışıyoruz. Yapılacak birçok yerimiz var, bunun da bilincindeyiz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun programımız dâhilinde tamamlayacağız. Tüm arkadaşlarımızla, ekibimizle muhtarlarımızla sıkı bir şekilde çalışarak mahallelerimizin ve tüm Onikişubat’ımızın eksikliklerini bir bir gidermeyi hedefliyoruz. Burada özverili bir şekilde çalışan tüm Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize, bizleri karşılayan muhtarımıza, mahalle başkanlarımıza ve esnaflarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haydarbey Mahalle Muhtarı Özen’den Başkan Toptaş’a teşekkür

Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen de Başkan Hanifi Toptaş’a çalışmalardan ötürü teşekkür ederek, “Başta Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş olmak üzere bu sıcakta özveriyle çalışan tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. 18’inci sokağımız çok bozuktu, vatandaşlarımızın talebi çok fazlaydı. Sağ olsun başkanımız da bunu gördü. İnşallah Başkanımız diğer bozuk olan sokağımızda da asfalt çalışması sözünü verdi” dedi.

“Ertuğrul Gazi Mahallesi daha böyle bir hizmet görmedi”

Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Rahime Söğüt de Başkan Toptaş’a ve ekibine teşekkür ederek, Ertğurul Gazi Mahallesi’nin bugüne kadar böylesine detaylı bir asfalt çalışması görmediğini söyledi. Söğüt, “Hepimiz biliyoruz ki, yollarımızın bakımı ve onarımı, günlük yaşamımızı kolaylaştıran en önemli hizmetlerden biridir. Bu kapsamda, mahallemizde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları

sayesinde, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanına sahip olduk. Bu önemli hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese, başta Onikişubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Toptaş olmak üzere, belediye ekiplerine ve tüm çalışanlara yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmaların kaliteli ve hızlı bir şekilde tamamlanmasından dolayı memnuniyetimizi de dile getirmek istiyorum. Başkanımızın destekleriyle hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir mahalle inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Başkan Toptaş’a teşekkür

Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve ekibine teşekkür etti. Özellikle yağışlı havalarda çamurdan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, asfalt çalışmalarının kış öncesi tamamlanmasıyla hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıracağını söyledi.