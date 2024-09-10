Ziyaretlerinde, öğrencilere içinde temel kırtasiye malzemelerinin yer aldığı destek paketlerini dağıtan Başkan Toptaş, çocukların eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti. Öğrencilere moral veren bu destek, yeni eğitim yılına hazırlık sürecinde velilerin de yüzünü güldürdü.

Başkan Toptaş, “Yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Öğrenciler ve veliler ise Başkan Toptaş’a bu anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bu tür yardımların eğitim sürecini olumlu etkilediğini vurguladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu