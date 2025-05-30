MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen “Geleceğe Atılan Temeller” programında konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, ilçede hayata geçirilen projeler ve geleceğe dönük planlamalar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Toptaş’ın sunumu, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda, Başkan Toptaş, Onikişubat’ın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayarak, belediye olarak bu değişime yön verecek projeler üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirtti. Mevcut projelerden örnekler veren Toptaş, özellikle sosyal donatı alanları, altyapı yatırımları, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim projeleri ile çevre dostu uygulamaların üzerinde durdu.

MÜSİAD üyeleri ve davetliler tarafından ilgiyle dinlenen sunumun ardından, Başkan Toptaş katılımcıların sorularını da yanıtlayarak fikir alışverişinde bulundu.