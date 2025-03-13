Onikişubat belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının öncülerinden biri olarak, öğrenciler için gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş öncülüğünde yapılan yatırımlar, gençlik merkezi projesi ile taçlandırılıyor. Başkan Toptaş, projeyle ilgili detayları Aksu Haber ile paylaştı.

Gençlerin eğitimine büyük önem veren Onikişubat Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz dershane imkanı sunarak, üniversite sınavlarına hazırlanmalarını destekliyor. Bu kapsamda, üniversite hazırlık kursları faaliyete geçmiş durumda ve öğrenciler bu hizmetten büyük memnuniyet duyuyor.

Başkan Hanifi Toptaş, görevi süresince öğrencilere yönelik yeni projeleri hayata geçireceğini belirterek, gençlerin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.