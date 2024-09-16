Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş yaptığı konuşmada Kahramanmaraş’ın güreş sporundaki başarılarına dikkat çekti. Toptaş, "Onikişubat Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Güreş, sadece bir spor değil, milletimizin ruhunu, tarihini ve karakterini yansıtan önemli bir değerdir," ifadelerini kullandı.

Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçilerin zorlu mücadeleleriyle tamamlanırken, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu