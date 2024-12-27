Proje çerçevesinde Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül Ortaokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere mont ve kitap seti hediye edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Aksu Haber’e yaptığı konuşmada, öğrencilerin tebessümünde umutların yeşerdiğini belirterek, geleceğe dair inancın bu tür projelerle daha da güçlendiğini ifade etti.

Başkan Toptaş, “Bugün burada sadece bir mont veya kitap seti vermiyoruz; çocuklarımızın gönlüne dokunuyor, onlara değer verdiğimizi hissettiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz,” dedi.

Başkan Toptaş, okulun adını taşıyan kahraman şehit Haşim Yenigül’ü de rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Bu anlamlı vesileyle şehidimizi bir kez daha hatırlıyor, onun aziz hatırasını yaşatmanın gururunu taşıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediyesi’nin eğitim alanındaki desteklerinin artarak devam edeceğini vurgulayan Toptaş, ilçedeki tüm öğrencilerin yanında olduklarını ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Onikişubat Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürüttüğü “Gönülleri Giydiriyoruz” projesi, toplumun her kesiminde büyük takdir toplarken, öğrencilerin mutluluğuna da vesile oluyor.