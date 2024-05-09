Son olarak, Onikişubat ilçesine bağlı Cüceli Mahallesi'nde kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışanlara gerekli talimatları veren Toptaş, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip etti. Ardından, merkezde bulunan semt pazarlarının birinde vatandaşların karşılaştığı sorunları çözmek için harekete geçti. Vatandaşların taleplerini dinleyip çözüme kavuşturan Toptaş, vatandaşların ilgisi ile karşılandı. Toptaş, bu yaklaşımının süreceğini vurgulayarak, "Her zaman vatandaşlarımızın arasında olmaya devam edeceğiz" dedi. Toptaş'ın sahada aktif olarak yer alması ve vatandaşların sorunlarına çözüm üretme çabası vatandaşlardan da tam not aldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt