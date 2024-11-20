Burada vatandaşlarla bir araya gelen Toptaş, onların taleplerini dinleyerek hizmetlerden duydukları memnuniyeti paylaştı.

Şekerdere’deki hizmet noktasında, tıraş olan vatandaşlara her sabah çay ve çorba ikramında da bulunuluyor. Bu sıcak ikramlar, özellikle kış aylarında vatandaşların güne güzel bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün bu uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi ve teşekkür topluyor.

Başkan Toptaş, “Amacımız, büyüklerimize saygıyı en güzel şekilde göstermek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler sunmak. Onların duaları bizim en büyük motivasyon kaynağımız” dedi.