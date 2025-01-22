Göreve seçilmesinin ardından üstlendiği sorumlulukla Onikişubat’ın yeniden inşa ve ihya sürecine yön veren tarihi projeleri bir bir hayata geçiren Başkan Hanifi Toptaş, modern ve yaşayan Onikişubat’ı geleceğe taşıyor.

Süleyman Şah Mahallesi’nde kapsamlı dönüşüm çalışmaları başlatan Onikişubat Belediyesi ekipleri, ilham veren tasarımlarla Türkiye’ye model olacak bir projeyi tamamladı.

Başkan Toptaş’ın öncülüğünde projelendirilen ve Türkiye’ye örnek olabilecek Zinde Yaşam Sokağı, sıradan bir cadde olmaktan öte, yaşayan bir sokak anlayışıyla tasarlandı. Spor alanlarından yeşil dinlenme noktalarına, yürüyüş ve bisiklet yollarından ışıklandırma ve açık hava oturma gruplarına kadar pek çok özelliğiyle Süleyman Şah Mahallesi’ne değer katan Zinde Yaşam Sokağı, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Süleyman Şah Mahallesi sakinleri ise Zinde Yaşam Sokağı’nı büyük bir memnuniyetle karşılarken, sokağın hayatlarına kattığı değer için Onikişubat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Yaşamın her anına dokunan bir sokak oluşturuldu

Zinde Yaşam Sokağı’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, spor ve dinlenme alanlarının bir arada bulunması. Sokak boyunca yerleştirilen açık hava spor aletleri, spor yapmak isteyen vatandaşlara rahat ve ferah bir ortam sunuyor. Çocuk oyun alanları ve güvenli bisiklet yolları ise gençlerin ve çocukların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Ayrıca, yürüyüş parkurları çevresinde konumlanan yeşil alanlar, doğal yaşamla iç içe bir deneyim sunuyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu yaklaşım

Zinde Yaşam Sokağı’nın bir diğer önemli özelliği, çevre dostu tasarımı. Yeşil alanların artırılmasına özel bir önem verilen projede, sokağın peyzaj tasarımı doğa ile uyumlu bir şekilde yapıldı. Rengarenk çiçekler, gölge sağlayan ağaçlar ve estetik düzenlemeler sayesinde sokak, her yaştan vatandaş için huzur dolu bir yaşam alanı sunuyor.

Tüm mahallelere Zinde Yaşam Sokağı kazandıracağız

Başkan Hanifi Toptaş, Zinde Yaşam Sokağı’nın sadece bir mahalleye değil, tüm Onikişubat’a enerji kattığını ifade ederek şu sözlere yer verdi: “Zinde Yaşam Sokağı, sağlıklı bir toplum için attığımız önemli adımlardan biri. Burada hedefimiz, vatandaşlarımızı hem spora hem de sosyalleşmeye teşvik ederek daha mutlu bireyler yetiştirmektir. Bu projeyi sadece bir mahalleyle sınırlı tutmuyor, model bir sokak olarak Türkiye’nin diğer şehirlerine de örnek olmasını arzu ediyoruz. Biz de ilerleyen süreçte tüm mahallelerimize Zinde Yaşam Sokağı kazandıracağız”

Türkiye’ye örnek olacak bir proje

Zinde Yaşam Sokağı, sadece bir sosyal yaşam alanı değil, aynı zamanda mahalle kültürünü ve dayanışmayı yeniden canlandırmayı hedefleyen bir proje olarak dikkat çekiyor.

Onikişubat Belediyesi’nin insana dokunan, toplumsal faydayı önceleyen yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seren çalışmaya ilişkin Başkan Toptaş, “Zinde Yaşam Sokağı projesi, mahallelerimize değer katmanın yanı sıra sağlıklı ve çevre dostu bir yaşam için bir model olacak. Buradan aldığımız ilhamla benzer projeleri diğer mahallelerimizde de hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullanarak projenin genişleyeceğinin müjdesini verdi.