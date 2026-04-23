Onikişubat Belediyesi ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle başlatılan proje kapsamında, park alanlarına yerleştirilen yapay zekâ destekli kamera sistemleri dikkat çekiyor. Yüz tanıma, eşgal belirleme, hareket analizi ve anlık bildirim gibi özelliklere sahip bu sistemler sayesinde olası olumsuzluklar henüz büyümeden emniyet birimlerine aktarılıyor.

Toplumsal güvenliği önceleyen bu yaklaşım, yalnızca Onikişubat’ta değil, çevre illerde de karşılık bulmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi’nin Güvenli Parklar Projesi’nden ilham alarak benzer güvenlik sistemlerini okullarda kurmak üzere çalışma başlattı. Bu gelişme, yerel yönetimlerin güvenlik teknolojileri konusunda birbirlerinden nasıl etkilendiğini ve iyi uygulamaların hızla yayılabildiğini gösteriyor.

Ancak yaşanan son olaylar, bu tür teknolojik güvenlik çözümlerinin yalnızca parklarla sınırlı kalmaması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle çocukların büyük bölümünü geçirdiği okul alanlarında benzer sistemlerin kurulması, hem caydırıcılık hem de hızlı müdahale açısından kritik önem taşıyor.

Başkan Toptaş’ın projesi okullarda da uygulanmalı

Onikişubat Belediyesi’nin parklarda uyguladığı bu sistemin, ilçedeki okullarda da hayata geçirilmesi yönünde beklentiler artıyor. Güvenlik teknolojilerinde öncü bir adım atan belediyenin, bu vizyonunu eğitim kurumlarına da taşıması, hem kamuoyunun beklentisini karşılayacak hem de benzer projelere örnek teşkil edecektir.

Uzmanlar, günümüzde güvenliğin yalnızca fiziki önlemlerle sağlanamayacağını, teknolojik altyapının da bu sürecin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurguluyor. Bu noktada Onikişubat’ta başlatılan Güvenli Parklar Projesi’nin kapsamının genişletilmesi, sadece yerel değil, ulusal ölçekte de önemli bir model oluşturabilir.

Sonuç olarak, yaşanan acı olaylardan ders çıkarılarak, güvenliğin en üst seviyeye taşınması adına yerel yönetimlerin daha kapsayıcı adımlar atması gerekiyor. Onikişubat Belediyesi’nin bu alandaki öncü rolünü sürdürerek okullarda da benzer sistemleri devreye alması, toplumun tüm kesimleri için daha güvenli bir gelecek adına kritik bir adım olacaktır.