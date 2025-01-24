Göreve geldiği ilk günden bu yana büyük bir hassasiyetle sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ile Kahramanmaraş takımlarının elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla desteklerine bir yenisini daha ekledi.

Başkan Toptaş, futbol, voleybol, hentbol, çim hokeyi, güreş, golbol, yüzme ve atlı binicilik gibi 10 farklı branşı kapsayan destek programıyla 48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL değerinde nakdi yardım sağladı.

Yardımlar, kulüplerin malzeme ihtiyaçlarının karşılanması ve müsabaka masraflarının giderilmesi amacıyla kullanılacak.

Arasta Çarşısı’nda düzenlenen programa Başkan Toptaş yanı sıra Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, amatör spor kulüpleri temsilcileri, sporcular ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ekrem Karaoğlan, Başkan Hanifi Toptaş’a desteklerinden ötürü teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Amatör spor kulüpleri olarak onur duyduk, bu desteği de çok önemsiyoruz. Ortaya koyduğunuz vizyon ve spora bakış açınız için çok teşekkür ediyorum. Bizler ASKF olarak yaşamış olduğumuz Asrın Felaketi’nden sonra kısıtlı imkânlarla tüm kategorilerde faaliyetlerimize devam ediyoruz. En iyi yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğunu her zaman söylüyoruz. Gençlerimizin sağlıklı ve ülkemize faydalı bireyler olması için spor kulüplerimize yerel yönetimlerimizin yaptığı maddi ve manevi destekler çok kıymetlidir. Sizin de sporun içinden gelmeniz sebebiyle bizi iyi anlayacağınıza inanıyoruz. Onikişubat Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’a bir kez daha desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Antrenörler Derneği (TÜFAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Mesut Çanak da bir selamlama konuşması yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da konuşmasına Asrın Felaketi depremlerde ve geçtiğimiz gün Bolu’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı dileyerek başladı.

Amatör spor kulüplerinin profesyonel sporun temelini oluşturduğunu kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“

Amatör spor kulüplerinin ne manaya geldiğini çok iyi bilen ve aynı zamanda da bu ailenin içinden gelen biri olduğumu belirtmek isterim. Amatör spor kulüpleri aslında profesyonel sporun temelini oluşturan, toplumsal dayanışmanın en önemli unsurlarından biridir. Sizlerin çabalarıyla nice şampiyonların yetişeceğine ve Kahramanmaraş’ın adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyuracağınıza inanıyoruz. Sadece sporcu yetiştirmekle kalmayıp, bütün bireylerimizin daha sağlıklı, daha özgüvenli yetişmesini sağladığını da çok iyi biliyoruz. Kendi yaşamımdan da çok iyi biliyorum, önce de dediğim gibi kendimi bu aileden biri olarak görüyorum. Çocukluğumun geçtiği yerler, özellikle Batıpark Spor Salonu’nun olduğu yerlerdi. Oranın tozunu yuttuk. Sporun bir ülkenin geleceğini oluşturan en büyük unsurlardan bir tanesi olduğunu ifade etmek isterim. Sporla birlikte çok daha karakterli, çok daha bilinçli gençler yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

10 farklı branşta faaliyet gösteren 48 spor kulübüne toplamda 1,5 milyon TL’lik nakdi destek sağladıklarını kaydeden Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu destekle, kulüplerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmayı amaçlıyoruz. Bunu sadece amatör spor kulüplerimize değil, gençlerimizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Okulları ne kadar önemsiyorsak, amatör spor kulüplerimizi de o kadar önemsiyoruz. Bizler, gençlerimizin sadece spor alanında değil, her alanda başarılı bireyler olarak yetişmesini arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki spor, disiplin, azim ve mücadele ruhu kazandırır. İşte bu değerlerin her birine sahip gençlerimizin gelecekte hem kentimize hem de ülkemize büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Yanınızdayız, içinizdeyiz ve bundan sonrasında da desteklerimize devam edeceğiz. Onikişubat Belediyesi olarak, amatör spora destek olmaya, bu alandaki faaliyetleri geliştirmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm kulüp yöneticilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, desteklerimizin kulüplerimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Başkan Toptaş, 48 spor kulübü için hazırlanan 1,5 milyon TL’lik temsili çeki, spor kulüplerinin yöneticilerine takdim etti.